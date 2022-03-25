أوزيل يظهر أول رد فعل لقرار فناربخشة المفاجئ

قدم مسعود أوزيل أول انطباع علني له بعد أن تم استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي.

وكان نادي فناربخشة التركي أعلن يوم الخميس استبعاد أوزيل صانع ألعاب ريال مدريد وأرسنال السابق من قائمة الفريق الأول بشكل فوري.

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ولم يوضح فناربخشة السبب وراء قرار استبعاد أوزيل، ونفس الأمر تم تطبيقه على لاعب خط الوسط التركي أوزان توفان.

وادعت تقارير في تركيا أن القرار جاء بعد خلاف نشب بين اللاعبين والمدرب إسماعيل قرطال، وأن اللاعبين لن يتدربا مع الفريق الأول.

ولم يتضح بعد في هذه المرحلة ما إذا كان هناك طريق للعودة في النادي للاعبين.

ونشر أوزيل رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة والتي تم ترجمتها: الشيء الرئيسي هو فناربخشة، مصحوبة بعلم النادي وعلم تركيا.

واستبدل النجم الألماني أوزيل في فترة استراحة ما بين الشوطين من مباراة فناربخشة أمام قونيا سبور يوم الأحد الماضي، وكان الفريق متأخرا بهدف نظيف. واستطاع فناربخشة أن يقلب تأخره إلى فوز 2 - 1 مع دخول توفان كبديل في اللحظات الأخيرة.

وتعاقد فناربخشة مع أوزيل قادما من أرسنال في عام 2021 بعد أن أصبح خارج حسابات النادي. وقضى توفان الجزء الأول من الموسم الحالي في فريق واتفورد.

كان التعاقد مع أوزيل بمثابة انقلاب كبير لدى العملاق التركي.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث في الدوري التركي هذا الموسم، بفارق نقطتين خلف قونيا سبور الوصيف، ولكنه يبتعد بفارق 17 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.