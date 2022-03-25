السويد تقصي التشيك من تصفيات المونديال

بلغت السويد نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، بفوزها الشاق على ضيفتها التشيك 1-صفر بعد التمديد الخميس في سولنا، لتواجه بولندا التي تأهلت مباشرة الى مباراة الثلاثاء نتيجة إقصاء روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وبتأهلها الى النهائي المقرر على الأراضي البولندية الثلاثاء، منحت السويد نجمها المخضرم زلاتان إبراهوفيتش فرصة قيادتها إلى النهائيات بعدما غاب عن لقاء الخميس في سولنا بسبب تراكم الإنذارات.

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وتدين السويد بتأهلها على حساب تشيكيا التي انتهى حلمها ببلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2006، الى البديل روبن كوايسون الذي سجل الهدف في الدقيقة 109 بعد تمريرة من ألكسندر أيزاك.

ولو فشلت السويد الخميس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ضد التشيك، لكانت المباراة التي خسرتها أمام إسبانيا صفر-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات، المشاركة الأخيرة لإبراهيموفيتش بقميص بلاده لأن مهاجم ميلان الإيطالي يبلغ من العمر 40 عاماً ومن المستبعد جداً أن يواصل مشواره الدولي بعد ذلك.