المغرب يعود بتعادل ثمين من الكونغو

تعادل المنتخب المغربي مع مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ويسا يوان في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل عبر طارق تيسودالي في الدقيقة 76.
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وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المنتخب المغربي لضربة جزاء في الدقيقة 55.
كما شهدت المباراة طرد نغوندا موزينغا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على أرض المغرب.
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