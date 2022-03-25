بعد دخول برشلونة على مبابي.. ريال مدريد يتهم باريس

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، أن ريال مدريد يتهم باريس سان جيرمان بتسريب أخبار اهتمام برشلونة باللاعب الفرنسي كيليان مبابي، القريب من الانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.

وبحسب تقرير "ماركا" الإسبانية، فإن الخبر الذي نشرته "ليكيب" الفرنسية بتدخل برشلونة في عملية انتقال مبابي، تعتبره إدارة ريال مدريد تسريب من قبل باريس سان جيرمان للصحيفة، في محاولة أخيرة لزعزعة استقرار الصفقة المحتملة وإيقافها، بغض النظر عن مقدار الضغط المستمر على اللاعب وبيئته.

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وأضافت "ماركا": يسعى ريال مدريد وبرشلونة إلى تحقيق مصالحهما بالطبع، لكن الجميع يدرك أن القتال على مبابي له وجهة واحدة، وأن أي محاولة لن تؤدي إلا إلى التأثير على علاقة الناديين والتي تبدو هادئة حاليا.

وواصلت الصحيفة الإسبانية القريبة من ريال مدريد: لم تتغير الخطوة في ريال مدريد بعد خبر "ماركا" ولم تتغير ضربات قلبهم، ما يجب القيام به قد تم بالفعل، وإذا ظهر برشلونة حقا، فسيعرفون بالضبط كيف تسير الصفقة وما هي درجة التزام مبابي مع ريال مدريد، والأمر الذي بدأ كحلم وسينتهي قريبا إلى حقيقة واقعة.

وأردف التقرير: إذا كانت الحركة المفاجئة صحيحة من برشلونة، فإنها ستفتح نافذة من شأنها أن تكون خطرة على كل من ريال مدريد وبرشلونة، خاصة بالنسبة للنادي الكاتالوني، في ظل عدم تجديد عقد لاعبيه أراخو وغافي، وتعتبر أدارة ريال مدريد أن جزءً كبيراً من العمل على صفقة مبابي قد تم بالفعل، وبدأ العد التنازلي لانضمام اللاعب إلى الفريق.