بيل يقود ويلز إلى نهائي الملحق الأوروبي بتصفيات المونديال

سجل اللاعب الويلزي الشهير غاريث بيل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين 2 - 1 على نظيره النمساوي اليوم الخميس في الدور نصف النهائي بالمسار الأول للملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.
وحافظ المنتخب الويلزي على فرصته قوية في التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1958 .
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ويلتقي المنتخب الويلزي في نهائي هذا المسار مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الاسكتلندي والأوكراني والتي تأجلت إلى يونيو المقبل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا.
وسجل بيل هدفيه في الدقيقتين 25 و51 فيما جاء الهدفالوحيد للنمسا عن طريق النيران الصديقة حيث أحرزه بن ديفيز لاعب ويلز بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64 .
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