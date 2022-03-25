كابيلو: منتخب إيطاليا فشل بسبب أسلوب غوارديولا

أبدى المدرب فابيو كابيلو حزنه على خروج منتخب إيطاليا من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، بعد هزيمة مفاجئة وقاسية أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون مقابل، مساء الخميس.
وعن الأسباب التي أدت إلى فشل بطل أوروبا في التأهل إلى المونديال للمرة الثانية، أوضح المدرب الإيطالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": التفسير بسيط للغاية، لقد قلت منذ فترة طويلة إننا نقلد أسلوب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، منذ 15 عاما دون أن نمتلك الجودة الكافية.
وأضاف: جسديا كانت مقدونيا متفوقة علينا من حيث الديناميكية والقوة والتصميم، كل شيء كان واضحا، علينا أن نفهم أن النموذج المناسب لكرة القدم الإيطالية هو النسخة الألمانية، لأننا لن نتطور إذا أردنا أن نفعل مثل أسلوب الإسبان، الذين يتمتعون بتقنية فائقة، ونحن لسنا قادرين على محاكاتهم، لأننا نفعل ذلك بنسبة 50% فقط.
وواصل كابيلو حديثه: علينا تطبيق الأسلوب الألماني، إنه يتمتع بالعزم واللعب الرأسي والعمق، الفريق الوحيد الذي فعل ذلك في إيطاليا وكان ناجحا هو أتالانتا، إذا لم نفهم أنه لكي تلعب تنجح دائما في أوروبا عليك أن تلعب بطريقة معينة، فسوف نتخلف دائما عن الركب.
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