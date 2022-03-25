لابورتا عن مفاوضات مبابي: نحن أحرار ونهتم باللاعبين الكبار

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن إدارة النادي تعمل على جلب اللاعبين الموهوبين للحفاظ على منظومة لعب الفريق، ورفض الكشف عن اسم اللاعب الذي يرغب النادي الكاتالوني في ضمه بالصيف المقبل.

وبشأن الأخبار التي تحدثت عن دخول برشلونة في مفاوضات مع مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، القريب من ريال مدريد، أجاب لابورتا: الجميع أحرار في إطلاق الرسائل والتصريحات، ونحن نعلم بالفعل أن هذا جزء من عالم كرة القدم، وأن الأندية الكبيرة تهتم باللاعبين الكبار، لكنني لن أتحدث عن أي لاعب، لأنني إذا فعلت ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الإضرار بمصالح النادي.

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وأضاف رئيس النادي الكاتالوني: إذا تحدثنا عن لاعب وكان لدينا نية التعاقد معه، فسنزيد السعر، لا أريد التعليق لأنها ستضر بمصالح النادي، تعمل السكرتارية الفنية والإدارة الرياضية على تحسين فريقنا، الذي يتطور ويصبح أفضل، نحن راضون أكثر فأكثر، ونعطي الأولوية للفريق قبل كل شيء.

وأردف: ما نريده هو تقوية الفريق الذي لدينا والذي يلعب على أساس أسلوب برشلونة الحقيقي، لذلك نركز على اللاعبين الموهوبين للغاية.

وحول إمكانية تعرض برشلونة لأضرار مالية حال تعاقده مع النرويجي هالاند، ذكر لابورتا: لن أتحدث عن لاعبين محددين، ولن نقوم بأي صفقة تعرض النادي للخطر، ويريد معظم اللاعبين القدوم إلى برشلونة، فهم يحبون النادي والفريق وفلسفتنا وطريقة عملنا، وسيتعين عليهم التكيف مع مستويات رواتب برشلونة والهيكل الاقتصادي الذي يحافظ على استدامة وتوازن النادي.



