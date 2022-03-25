"جراحة" تبعد هازارد عن ريال مدريد

أكد نادي ريال مدريد الإسباني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة، أن الجناح الدولي البلجيكي إدين هازارد سيخضع لعملية جراحية في ساقه اليمنى.

وأفاد النادي في بيان: في الأيام المقبلة، سيخضع إدين هازارد لعملية جراحية لإزالة لوحة تثبيت العظم في ساقه اليمنى. من دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

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وتعرض اللاعب الدولي البالغ "31 عاماً" والذي لم يدرج في تشكيلة منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لسلسلة من الإصابات خلال العامين الماضيين، وبحسب الصحافة المحلية فقد اشتكى هازارد منذ أكثر من عام من عدم الراحة بسبب لوحة التثبيت.

وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليومية أن هازارد أراد الخضوع لجراحة العام الماضي للتخلص من المشكلة، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع النادي.

وخضع البلجيكي لجراحة في الولايات المتحدة في مارس 2020 من أجل شق في ساقه اليمنى، بعدما أصيب بكسر دقيق في كاحله الأيمن إثر احتكاك مع مواطنه مدافع باريس سان جرمان الفرنسي حينها توماس مونييه خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا في 26 نوفمبر 2019.

وبعدما غاب ثلاثة أشهر، لاحقت لعنة الإصابات هازارد مجدداً إثر تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى في 22 فبراير 2020 خلال مباراة أمام ليفانتي في "لا ليغا"، ليخضع لجراحة في دالاس.

وانتقل هازارد إلى العاصمة مدريد قادماً من تشلسي في 2019، وفاز بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول في إسبانيا.

لكن لاعب ليل الفرنسي السابق لم يخض سوى 65 مباراة مع ريال، سجل خلالها ستة أهداف فقط، فيما خاض 352 مباراة مع تشلسي وسجل 110 أهداف على مدار سبع سنوات.

فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين، إضافة إلى الكأس المحلية وكأس الرابطة خلال فترة وجوده في ملعب "ستامفورد بريدج".