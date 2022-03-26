أيرلندا تفرض التعادل على بلجيكا في مباراة ودية

فرض المنتخب الأيرلندي التعادل 2 - 2 على ضيفه البلجيكي خلال مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما يوم السبت على استاد أفيفا في دبلن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله ، حيث تقدم ميتشي بتشواي بهدف لبلجيكا في الدقيقة 12 ثم تعادل تشيدوزي أوغبيني لأيرلندا في الدقيقة 36.

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وفي الشوط الثاني أضاف هانز فاناكن الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 59 لكن آلان براون خطف هدف التعادل لأيرلندا قبل أربع دقائق من النهاية.

ويلتقي منتخب بلجيكا وديا يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب بوركينا فاسو في الوقت الذي يلتقي فيه منتخب أيرلندا مع نظيره الليتواني.