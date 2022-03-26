أيرلندا تفرض التعادل على بلجيكا في مباراة ودية

فرض المنتخب الأيرلندي التعادل 2 - 2 على ضيفه البلجيكي خلال مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما يوم السبت على استاد أفيفا في دبلن.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله ، حيث تقدم ميتشي بتشواي بهدف لبلجيكا في الدقيقة 12 ثم تعادل تشيدوزي أوغبيني لأيرلندا في الدقيقة 36.
مادة اعلانية
وفي الشوط الثاني أضاف هانز فاناكن الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 59 لكن آلان براون خطف هدف التعادل لأيرلندا قبل أربع دقائق من النهاية.
ويلتقي منتخب بلجيكا وديا يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب بوركينا فاسو في الوقت الذي يلتقي فيه منتخب أيرلندا مع نظيره الليتواني.
اقرأ أيضاً
-
البلجيكي فيرمايلن يعلن اعتزاله وانضمامه إلى المنتخبأعلن المدافع البلجيكي الدولي توماس فيرمايلن يوم الجمعة إنهاء مسيرته الكروية كلاعب، وسينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده إلى جانب المدرب الإسباني ... رياضة
-
بلجيكا تحافظ على صدارة التصنيف العالميحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة، مع اقتراب المنتخبين البرازيلي والفرنسي ... رياضة عالمية
-
ويلز تتعادل مع بلجيكا وتضمن "الملحق الأوروبي"حسم منتخب ويلز لكرة القدم مشاركته في الملحق الأوروبي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد تعادله مع ضيفه البلجيكي 1-1 خلال المباراة التي ... رياضة عالمية
مادة إعلانية