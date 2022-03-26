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بونوتشي: المنتخب الإيطالي يستطيع تجاوز الأزمة والعودة إلى القمة

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المدافع الإيطالي

بونوتشي: المنتخب الإيطالي يستطيع تجاوز الأزمة والعودة إلى القمة

برلين - د ب أ

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أكد المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي أنه ليس لديه أي شك في قدرة المنتخب الإيطالي على تجاوز صدمته المتمثلة في الغياب عن النسخة الثانية على التوالي من بطولة كأس العالم، وأن يصبح قوة كبرى مرة أخرى، مشيرا إلى أن منتخب بلاده سبق أن تجاوز موقفا مشابها قبل فترة ليست ببعيدة.

وسيغيب المنتخب الإيطالي عن مونديال قطر 2022 بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون رد في المربع الذهبي من الملحق الفاصل يوم الخميس وذلك بعد غياب الازوري عن مونديال روسيا 2018.

وقال بونوتشي "الآن وقت النظر للأمام، في الصيف الماضي نلنا الإشادة والمديح بعد تحقيق إنجاز استثنائي (التتويج بلقب يورو 2020)، واليوم علينا أن نتحمل مسؤولية عدم حصد بطاقة العبور بسبب عيوبنا أكثر منه بسبب مزايا الخصوم".

وأضاف "إنه وقت التماسك والتحليل العميق للبدء من جديد، أن نمنح إيطاليا والإيطاليين ما يستحقونه".

وأشار "لقد قمنا بذلك من قبل، وعملية الصعود بدأت بالفعل بالنسبة لي وبالنسبة لنا".

وختم بونوتشي بالقول "سيكون من الصعب العودة مجددا إلى القمة ، لكننا أظهرنا بالفعل قدرتنا على القيام بذلك ، المستقبل الآن".

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