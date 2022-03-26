سلوفينيا تتعادل مع كرواتيا ودياً

هز ياكا بيول الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدفه الدولي الأول ليمنح سلوفينيا التعادل 1-1 مع كرواتيا التي تقدمت في الشوط الأول عبر أندريه كراماريتش في مباراة ودية لكرة القدم يوم السبت.

واستلم كراماريتش تمريرة طويلة من دوي تشاليتا-كار لينفرد بالحارس يان أوبلاك ويمنح كرواتيا التقدم باستاد المدينة التعليمية في قطر وهو أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم.

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ولم تستطع كرواتيا استغلال سيطرتها على المباراة، وعوقبت على ذلك عندما أدرك بيول التعادل بضربة رأس اصطدمت بأسفل العارضة إلى داخل المرمى.

وكان المنتخبان في مجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم ونجحت كرواتيا، وصيفة البطلة في 2018، التأهل مباشرة إلى النهائيات فيما اكتفت سلوفينيا بالمركز الرابع وفشلت في التأهل إلى قطر.

وتلعب كرواتيا بقيادة المدرب زلاتكو داليتش ضد بلغاريا وسلوفينيا ضد قطر يوم الثلاثاء في الملعب ذاته.