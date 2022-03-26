ليفاندوفسكي يهنئ مواطنته شفانتيك على صدارة التصنيف العالمي للتنس

تقدم نجم كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونجمتا التزلج البولنديتين ليندسي فون وميكايل شيفرين، بالتهنئة إلى مواطنتهم إيغا شفاتيك التي أصبحت أول لاعبة بولندية في التاريخ تصعد لصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.
وستصعد شفانتيك، 20 عاما، بشكل رسمي إلى صدارة التصنيف العالمي خلال النسخة المقبلة من التصنيف يوم الرابع من أبريل المقبل في أعقاب القرار الصادم للأسترالية أشلي بارتي بالاعتزال قبل أيام قليلة.
وفازت شفانتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 وبلغت المربع الذهبي لنسخة العام الحالي من بطولة أستراليا المفتوحة.
وكتب ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور اليوم السبت "مبروك إيغا... عمل متقن" ووصف فون إنجاز شفانتيك بأنه "مستحق للغاية"، فيما كتبت شيفرين "مبروك إيغا".
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