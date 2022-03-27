نفاد 50 ألف تذكرة لمواجهة البرتغال ومقدونيا الشمالية الحاسمة

نفدت 50 ألف تذكرة للمباراة الحاسمة بين البرتغال ومقدونيا الشمالية في ملحق الصعود لكأس العالم لكرة القدم في استاد دراغاو في بورتو خلال ساعات، إذ تتوق الجماهير للاحتفال بتأهل المنتخب للنهائيات في قطر هذا العام.

واحتشد عدد هائل من الجماهير في صفوف أمام مكاتب بيع التذاكر بالاستاد وسلاسل المتاجر الكبرى بالبلاد، وخاب أمل كثير من المشجعين لعدم التمكن من شراء تذاكر يتراوح سعرها بين 10 و15 يورو. ووصل سعرها الآن إلى 200 يورو في السوق السوداء.

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وقال برناردو سيلفا مهاجم البرتغال في مؤتمر صحافي يوم الأحد "هذا الجمهور ساعدنا في الفوز بدوري الأمم الأوروبية".

وأضاف "نلعب دائما وسط أجواء مذهلة أمام هذه الجماهير وهذا امتياز بالتأكيد. كان دورهم محوريا يوم الخميس في فوزنا على تركيا وأتوقع أن تكون الأجواء مماثلة تماما أمام مقدونيا الشمالية".

ونفدت التذاكر رغم حرمان الجماهير من مواجهة نارية بين آخر بطلين لأوروبا بعد هزيمة إيطاليا الصادمة على أرضها أمام مقدونيا الشمالية.

وتابع برناردو "الضغط الأكبر لا ينبع من هذا المستوى بل من مسؤوليتنا للمشاركة في قطر هذا العام. بغض النظر عن المنافس نواجه ضغطا ونرحب به وسيكون نفس الشعور أمام إيطاليا أو مقدونيا الشمالية أو أي فريق. نعرف أننا يجب أن نذهب إلى قطر وهذا شعارنا وهدفنا". ومن المنتظر أن يصل منتخب مقدونيا الشمالية إلى البرتغال يوم الاثنين.