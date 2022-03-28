تأكد مشاركة نوير وروديغر أمام هولندا

أكد هانسي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن مانويل نوير سيعود لحراسة مرمى الماكينات خلال المواجهة الودية أمام هولندا غدا الثلاثاء، كما سيعود أنطونيو روديجر لخط الدفاع.

وقال فليك اليوم الاثنين "إنه محور مركزي"، مشيرا إلى أن جمال موسيالا النجم الشاب لبايرن ميونخ قد يتم الدفع به خلال المباراة التي تستضيفها أمستردام.

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وأوضح فليك "كل الأمور الأخرى سيتم حسمها في الوقت المناسب.. لكن سيكون لدينا فريق على أهبة الاستعداد داخل الملعب".

ولم يحدد فليك بعد ما إذا كان سيجري تغييرات على خط الهجوم، مثل الدفع بتيمو فيرنر مجددا في مركز المهاجم إذا تم الاعتماد على كاي هافيرتز في لاعب خط الوسط المهاجم.

واستعاد فليك جهود كامل قوته الضاربة وبات بإمكانه الاعتماد على جميع اللاعبين الـ23 بقائمة فريقه خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى أمستردام لخوض المواجهة الودية أمام هولندا يوم الثلاثاء.

ويستمر غياب جوشوا كيميتش، بعد غيابه أيضا عن التدريبات الأسبوع الماضي بجانب المواجهة الودية التي فازت فيها ألمانيا على إسرائيل بهدفين دون رد يوم السبت حيث ينتظر ولادة طفله الثالث.

ومن المتوقع أن يضم خط الهجوم ثنائي بايرن ميونخ، توماس مولر وليروي ساني، بعد أن شارك كلاهما من على مقاعد البدلاء أمام إسرائيل.

وفاز المنتخب الألماني بجميع مبارياته الثماني التي خاضها في عهد فليك، الذي تولى المسؤولية بعد يورو 2020، لكن مواجهة هولندا تمثل الاختبار الأقوى حتى الآن بالنسبة للمدرب.