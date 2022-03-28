كندا تهزم جامايكا وتتأهل للمونديال بعد 36 عاماً

تأهلت كندا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها، والأولى بعد غياب 36 عاما، بعدما فازت 4-صفر على جامايكا يوم الأحد، لتضمن الظهور في قطر قرب نهاية العام الجاري.

وبعد تأجيل حسم التأهل بسبب الخسارة 1-صفر في ضيافة كوستاريكا يوم الخميس الماضي، حققت كندا المطلوب على أرضها وفازت برباعية وسط حماس كبير من المشجعين البالغ عددهم حوالي 30 ألف شخص.

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ولم تهدر كندا الفرصة هذه المرة، وسجلت في الشوط الأول عن طريق سايل لارين وتاجون بيكانان، ثم أضاف جونيور هويليت هدفا بعد الاستراحة، واختتم أدريان ماريابا الأهداف بطريق الخطأ في مرماه.

وستظهر كندا في كأس العالم لأول مرة منذ المشاركة في نسخة 1986 في المكسيك، حيث خسرت آنذاك مبارياتها الثلاث ولم تسجل أي هدف.

وقبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، تتصدر كندا مجموعة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) برصيد 28 نقطة وبفارق ست نقاط عن منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك قبل لعبهما في وقت لاحق من يوم الأحد بحثا أيضا عن حسم التأهل.

وتتأهل أول ثلاثة منتخبات بشكل مباشر إلى كأس العالم، التي تنطلق في نوفمبر تشرين الثاني، ويلعب رابع الترتيب أمام منتخب من أوقيانوسيا على بطاقة إضافية للظهور في قطر.