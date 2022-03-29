إريكسن يواصل تألقه.. ويضع بصمته في ملعب "الأزمة القلبية"

تغلب المنتخب الدنماركي لكرة القدم على نظيره الصربي 3 - صفر يوم الثلاثاء في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

ويستعد كل من الفريقين للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا ، والتي تنطلق فعالياتها في مطلع يونيو المقبل ، كما يستعد كل منهما لمشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر أواخر العام الحالي.

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وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جواكيم مايلي في الدقيقة 15 .

وفي الشوط الثاني ، سجل ياسبر ليندساروم الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 قبل أن يؤكد النجم الكبير كريستيان إريكسن تواجده القوي مع المنتخب الدنماركي بالهدف الثالث للفريق في الدقيقة 57 .

وسجل كريستيان إريكسن هدفه مع عودته لملعب "باركن" الذي كاد أن يفقد فيه حياته بسبب أزمة قلبية في بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو الماضي.