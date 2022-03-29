تشيلسي يعلن تفاصيل عملية بيع التذاكر

أعلن تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، التفاصيل المتعلقة بعملية بيع التذاكر في المباريات المقبلة بعدما وافقت الحكومة البريطانية على إجراء تعديل في ترخيص التشغيل للسماح للمشجعين بشراء التذاكر.
ولم يكن بوسع تشيلسي بيع تذاكر لمبارياته بسبب قيود الحكومة البريطانية بعد فرض عقوبات على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
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لكن وزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية البريطانية عدلت الأسبوع الماضي ترخيص تشيلسي للسماح ببيع التذاكر على أن تدار بواسطة منظمي المسابقة المعنيين وليس النادي.
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