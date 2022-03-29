غانا تحجز أول بطاقة إفريقية مؤهلة إلى المونديال

لحق المنتخب الغاني لكرة القدم بركب المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 بتعادله الثمين 1 - 1 مع مضيفه النيجيري يوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وكان الفريقان تعادلا سلبيا يوم الجمعة الماضي بمدينة كوماسي في غانا ليفوز المنتخب الغاني على نظيره النيجيري بالهدف الاعتباري اثر تعادلهما 1 - 1 في أبوجا.

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وأصبح المنتخب الغاني أول المتأهلين من القارة الأفريقية إلى مونديال 2022 والمنتخب الـ21 الذي يحجز مقعده في البطولة.

وبادر المنتخب الغاني بهز الشباك عن طريق توماس بارتي في الدقيقة العاشرة ، وتعادل وليام إيكونغ للمنتخب النيجيري من ضربة جزاء في الدقيقة 22 .