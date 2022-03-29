فيتنام توقف اليابان وتقدم خدمة إلى السعودية

قلب المنتخب الياباني لكرة القدم تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه منتخب فيتنام إلى تعادل 1- 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتقدم منتخب فيتنام بهدف سجله ثانه بين نغوين في الدقيقة 19، وتعادل المنتخب الياباني عن طريق مايا يوشيدا في الدقيقة 55.

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ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية كما رفع منتخب فيتنام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس الأخير.

وكان المنتخبان الياباني والسعودي تأهلا رسميا إلى نهائيات كأس العالم بقطر عن هذه المجموعة، وفي حال فوز المنتخب السعودي على أستراليا سيتمكن من حسم الصدارة.

وسيلعب المنتخب الأسترالي، ثالث المجموعة الثانية، مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، في مباراة الدور الرابع، على أن يصعد الفائز منهما للعب في مباراة الملحق المؤهلة للمونديال مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.