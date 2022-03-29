وفاة حارس سيركل بروج البلجيكي بعد صراع مع السرطان

أعلن نادي سيركل بروج البلجيكي لكرة القدم وفاة الحارس ميغيل فان دام بعد صراع لسنوات مع مرض سرطان الدم، عن عمر يناهز "28 عاما".

وبدأ فان دام اللعب في الدوري البلجيكي في عام 2014 ولكن تم تشخيصه بمرض سرطان الدم بعدها بعامين. وتعافى الحارس لفترة ولكنه تعرض لانتكاسه وقال في عام 2020 إن العلاج لم يعد مؤثرا.

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وكتبت زوجته كيانا على "إنستغرام" أنه غادر بين عشية وضحاها بعد آخر مباراة له، مباراة لم يتمكن من الفوز بها. تركتنا ببطء للغاية، ولكنك فعلتها بطريقتك الخاصة.. قاتلت مثل أسد. نحن ممتنون جدا لما كنت عليه. نموذجا يحتذى به الكثيرون.

وقدم نادي سيركل بروج تعازيه وتحدث عن أحد أصعب الأوقات في تاريخ النادي الممتد منذ 123 عاما.

وذكر النادي : الكلمات لا تكفي لوصف ما نشعر به، رغم أننا كنا نعرف أن الأمور لا تسير بشكل جيد منذ فترة.

وأضاف: ميغيل مثابرتك وقوتك للذهاب للعلاج مرة أخرى مرارا وتكرارا، انتكاسة بعد انتكاسة، كانت رائعة. أنت مثال للإيجابية، المثابرة والروح القتالية، مصدر للإلهام لأي شخص يواجه تحديات.

وذكرت تقارير إخبارية بلجيكية أن اللاعبين والجهاز الفني سيقفون دقيقة حداد، وأنه سيتم تخليد ذكرى فان دام بنفس الطريقة قبل مباراة المنتخب البلجيكي أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء.