السيدات يثرن القلق داخل الاتحاد الإيراني

يخشى الاتحاد الإيراني لكرة القدم من إمكانية حظر مشاركته في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن تم منع السيدات من حضور المباراة التي فاز بها المنتخب الإيراني على نظيره اللبناني 2 - صفر يوم الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وفي الأصل، أتاحت وزارة الرياضة ألفي تذكرة للسيدات لحضور المباراة ولكن تم منعهن من الدخول.

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وكتب مهرداد سيرداشي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم على "تويتر" :نحن نسمع أخبارا مقلقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي. وفي حال توقيع عقوبة فإن المتورطين في الحادث المرير في مدينة مشهد سيكونون هم المسؤولون.

ولم يتم إقامة المباراة الأخيرة في التصفيات في العاصمة الإيرانية طهران كالمعتاد، ولكن استضافتها مدينة مشهد شمالي البلاد.

وذكرت تقارير أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، عندما بدأت الاحتجاجات من السيدات اللاتي كن يجملن تذاكر ولم يسمح لهن بالدخول لمشاهدة المباراة.

ويرى المراقبون أن المتشددين الدينيين في مشهد تصرفوا من جانب واحد بدون استشارة الاتحاد الإيراني.

كان قد تم استبعاد السيدات من حضور المباريات في إيران لعقود بعد الثورة، ولكن تحت ضغط من الفيفا، بدأ مؤخرا إتاحة عدد قليل من التذاكر للسيدات في ملعب أزادي خلال مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال ودوري أبطال آسيا.