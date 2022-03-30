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الكاميرون تتأهل إلى المونديال بفوز قاتل على الجزائر

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من لقاء الجزائر والكاميرون

الكاميرون تتأهل إلى المونديال بفوز قاتل على الجزائر

الجزائر - د ب أ

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أكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المقاعد الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر اثر فوزه الثمين والدرامي 2 - 1 على مضيفه الجزائري مساء الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 - صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي فيما فاز المنتخب الكاميروني 2 - 1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) بالهدف الاعتباري اثر تعادل الفريقين 2 - 2 في مجموع المباراتين.

وحسم المنتخب الكاميروني الوقت الأصلي في مباراة الإياب لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 22 ولكن أحمد توبة سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 118 بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي قبل أن يحرز كارل اوكو إيكامبي هدف الفوز والتأهل للكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

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