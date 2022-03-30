رئيس دورتموند: لا يمكننا منافسة مانشستر سيتي بشأن هالاند

قال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه لا توجد عروض حتى الآن لنجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند، ولكن بطلا جديدا سيحل محله إذا ترك الفريق.
وأضاف في تصريحات لمجلة "بيلد" الرياضية في مقابلة نشرت يوم الأربعاء :حاليا لا نعلم شيئا محددا، لا من جانب اللاعب، ولم يأت أحد لنا.
ويعد هالاند "21 عاما" أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، وذكرت تقارير إعلامية أنه من الممكن أن يرحل عن دورتموند مقابل رسوم محددة مسبقا هذا الصيف، وهي أقل بكثير من قيمته السوقية.
ولم يستبعد فاتزكه بقاء هالاند، ولكنه قال: نعلم أننا لا يمكننا المنافسة ماديا، إذا تقدم مانشستر سيتي بطلب لضم اللاعب.
ومع ذلك، فإن الدورة التي ينتهجها دورتموند والمتمثلة في صنع اللاعبين ستستمر. وقال : إذا رحل هالاند، سنجد موهبة جديدة أخرى، وسنطور نجما. وهذا أيضا سيعود بالنفع على الدوري الألماني (البوندسليغا).
-
صلاح وليفاندوفسكي بديلان محتملان لهالاند في برشلونةتمتلك إدارة برشلونة طموحات كبيرة، فيما يتعلّق بخطة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرغم من التحديات المالية التي تواجهها، ولم تفقد بعد أمل التعاقد مع ... رياضة
-
مستشار دورتموند: عرض سيتي لهالاند كاد يفقدني وعييألمح ماتياس زامر، مستشار بوروسيا دورتموند، إلى إمكانية انتقال نجم الفريق إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأكدت ... رياضة عالمية
-
لابورتا عن هالاند: هناك صفقات لا يمكننا القيام بهاخفف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم من التكهنات بشأن إمكانية انضمام النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند لصفوف الفريق الكتالوني في ... رياضة عالمية