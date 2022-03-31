فان نيستلروي يتولى تدريب أيندهوفن الموسم المقبل

أعلن أيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء أن رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق وقع على عقد لثلاث سنوات ليصبح مدرب الفريق الأول بدءا من الموسم المقبل.



وسيشغل مهاجم هولندا السابق مهمته الأولى كمدرب مع أيندهوفن الذي قضى فيه ثلاث سنوات كلاعب خلال الفترة 1998-2001، وسبق له العمل فيه كمدرب لفرق الشباب.



وسيتولى فان نيستلروي (45 عاما) المهمة خلفا للمدرب روجر شميدت الذي سيرحل مع نهاية عقده في نهاية الموسم الجاري. وسينضم فريد روتن مدرب أيندهوفن السابق للجهاز التدريبي الجديد.



وقال فان نيستلروي في بيان: أنا أعمل من أجل هذه اللحظة منذ سنوات. أنا فخور ومقتنع أني مستعد لشغل منصب قيادي في فريقي.



وسجل فان نيستلروي 62 هدفا في 67 مباراة مع أيندهوفن قبل أن يقضي خمس سنوات ناجحة في مانشستر يونايتد، حيث توج هناك بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.



وانتقل المهاجم الهولندي إلى ريال مدريد وتوج بلقب الدوري الإسباني مرتين واختتم مسيرته في 2012 بعد اللعب أيضا مع هامبورغ وملقة.



وسبق لفان نيستلروي، الذي أحرز 35 هدفا في 70 مباراة دولية، العمل في الجهاز التدريبي لمنتخب هولندا كمساعد للمدرب، وتضمن ذلك بطولة أوروبا العام الماضي.



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