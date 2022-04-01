قرعة المونديال عبر التاريخ.. شخصيات عالمية ومواقف "حرجة"

شهدت حفلات قرعة بطولات كأس العالم عبر تاريخها عددا من الأحداث التي ارتبطت بذاكرة المتابعين من مواقف طريفة وشخصيات عالمية وغيرها.

وتقام قرعة كأس العالم 2022 يوم الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والتي سيكشف فيها عن المجموعات المحددة للمنتخبات المتأهلة إلى البطولة الكبرى، وسيكون المثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا مقدما إلى جانب المقدمة الرياضية ريشمين تشودري.

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وكان النجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر قد انتقد فيفا بشدة في فترة سابقة قبل أن يعلن عن اختياره مضيفا لحفل قرعة كأس العالم الماضي وموافقته على ذلك.

وبدأ استدعاء المشاهير كمقدمين لحفل قرعة كأس العالم قبل مونديال 1990 الذي أقيم في إيطاليا وحينها طلب من الموسيقار الشهير لوتشيانو بافاروتي الحضور إلى جانب الممثلة صوفيا لورين، وقبل مونديال 1994 استدعي النجم الألماني فرانز بيكنباور في لاس فيغاس وإلى جانبه كل من الملاكم الشهير إيفاندر هوليفيلد والممثل الكوميدي روبن ويليامز الذي دلف إلى استخدام أسلوبه الساخر خلال القرعة.

في بطولات كأس العالم التي تسبق الخمسينات الماضية لم يكن هناك آلية واضحة لإقامة قرعة كأس العالم ففي النسخة الأولى في 1930 رفضت عدة دول المشاركة في البطولة الجديدة لعدة أسباب منها بعد المسافة للوصول إلى الأوروغواي، فيما حددت أخرى بأن بطولة كهذه لا ترقى للمستوى، وأقيمت قرعتها آنذاك في الليلة السابقة لافتتاح البطولة ومشاركة 13 منتخبا بطلا من 16.

ولا تكاد الذاكرة تنسى القرعة الأشهر في تاريخ بطولات كأس العالم والتي سبقت مونديال 1982 فقد اكتسبت شهرتها بسبب سوء التنظيم إذ رفضت العجلة التي تحتوي على كرات المنتخبات المشاركة في المونديال تارة واختيرت بعض المنتخبات في المجموعات غير المناسبة لها مثل أن يقع منتخبان من أميركا الجنوبية في مجموعة واحدة قبل أن يتدارك المنظمون الموقف وينهون إجراءات قرعة البطولة التي توج بها منتخب إيطاليا.