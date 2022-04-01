مشاركة أرنولد "محتملة" أمام واتفورد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، يوم الجمعة، إن مدافعه ترينت ألكسندر-أرنولد تعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية غاب بسببها عن منتخب إنجلترا مؤخرا، وإنه ربما يشارك مطلع الأسبوع المقبل في مباراة فريقه بدوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم في مواجهة الضيف واتفورد.

وغاب ألكسندر-أرنولد وهو لاعب أساسي في ليفربول عن مباراتي منتخب إنجلترا الوديتين الأخيرتين أمام سويسرا وساحل العاج بسبب إصابة تعرض لها خلال التدريب.

مادة اعلانية

وتوقع كلوب أن يغيب ألكسندر-أرنولد عن الملاعب بضعة أسابيع لكنه قال إن اللاعب البالغ من العمر 23 سيعود لتدريبات النادي قبل مباراة السبت أمام واتفورد.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي "أراد ترينت الانضمام للمنتخب الوطني لكنه لم يتمكن من ذلك. الفحوص أظهرت أنه لا يستطيع اللعب. لكن أحيانا تكون الإصابات أقل خطورة ولا تتطلب الغياب لخمسة أو ستة أسابيع. أحيانا يستمر الغياب لأسبوعين وهذا ما حدث بالنسبة في حالة ترينت. ربما لا يتمكن من المشاركة غدا لكنه ممكن.. الأمر يعتمد على أدائه في تدريبات الفريق اليوم.. وسأتخذ القرار بناء على ذلك".

وغاب لاعب الوسط نابي كيتا عن منتخب بلاده غينيا في مبارياته الوديتين الأخيرتين وقال المدرب كلوب إن مشاركته في مواجهة واتفورد تبقى غير مؤكدة.

وقال كلوب إن المدافع آندي روبرتسون جاهز للمشاركة رغم غيابه عن مباراة مع منتخب اسكتلندا خلال التوقف الدولي الأخير بسبب كوفيد-19.

وأضاف المدرب الألماني "بالنسبة لنابي فإننا سنرى. لا نعرف على وجه اليقين إنه سيشارك أو يستطيع أن يشارك".

ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة من 29 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي صاحب الصدارة.