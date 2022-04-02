إنجلترا تترقب مواجهة "بريطانية" لأول مرة في تاريخ المونديال

بات من المحتمل أن تخوض إنجلترا أول مواجهة بريطانية خالصة في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد ما أسفرت عنه قرعة مونديال 2022 التي سحبت يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية مع منتخبي إيران وأميركا والفائز من الملحق الأوروبي من منتخبات ويلز واسكتلندا وأوكرانيا. وتأجل حسم هذا المقعد من الملحق الأوروبي إلى يونيو المقبل بسبب أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية.

مادة اعلانية

ويستهل المنتخب الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني غاريث ساوثغيت، مشواره في المونديال بمواجهة نظيره الإيراني في اليوم الأول من منافسات البطولة، وهو اللقاء الأول الذي يجمع بينهما على مستوى المنتخب الأول في المنافسات الرسمية.

كذلك سيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الأميركي الذي التقى به مرتين سابقتين في كأس العالم، في نسختي 1950 و2010، لكن لم يسبق له الفوز عليه.

ولم يسبق للمنتخب الإنجليزي مواجهة نظيريه الاسكتلندي والويلزي في نهائيات كأس العالم لكنه واجه كل منهما في كاس الأمم الأوروبية.

وتعادل المنتخبان الاسكتلندي والإنجليزي سلبيا في مباراتهما على ملعب ويمبلي في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في يونيو من العام الماضي، كما التقى المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي في يورو 2016 وفازت إنجلترا حينها 2 - 1 لكن منتخب ويلز واصل مشواره في البطولة حتى وصل إلى الدور قبل النهائي.

وبعد افتتاح مشواره في المونديال أمام غيران، يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأمريكي قبل خوض مباراته الثالثة في المجموعة أمام المتأهل من الملحق الأوروبي.

ورفض ساوثغيت ما تردد حول أن عدم معرفة المنافس الآخر في المجموعة، قد يؤثر على استعدادات المنتخب للبطولة.

ونظرا لاستمرار أزمة روسيا وأوكرانيا لم يحدد الفيفا حتى الآن موعدا لمواجهة أوكرانيا واسكتلندا، وبالتالي لم يتحدد موعد مباراة الفائز منهما مع ويلز.

وقال ساوثغيت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"في هذا الوضع، نحن جميعا متعاطفون مع شعب أوكرانيا، بغض النظر عن موعد وكيفية إقامة هذه المواجهة."

وعن خوض مباراة إيران في اليوم الأول من منافسات البطولة، قال ساوثغيت :"سنلعب في اليوم الأول، وبالتالي فالصورة واضحة فيما يتعلق ببرنامجنا اعتبارا من نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وحتى خوض المونديال."

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"أول منتخبين (إيران وأميركا) لم نواجههما لفترة طويلة والمنتخب الثالث غير معروف، لكن قد نخوض مواجهة بريطانية خالصة، ونعرف ما يعنيه ذلك."

وقال هاري كين قائد ومهاجم المنتخب الإنجليزي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"دائما ما يكون أمرا مثيرا أن ترى من ستواجه في المجموعة! اللعب في اليوم الأول سيكون مذهلا أيضا."

ومن جانبه، قال روبرت بيج المدرب المؤقت لمنتخب ويلز، بشأن المواجهة المحتملة مع المنتخب الإنجليزي في 29 نوفمبر :"هي مواجهة مثيرة. واسكتلندا تراها بنفس الطريقة، لكن تركيزنا منصب الآن على التأهل."