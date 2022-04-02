إنريكي: مواجهة ألمانيا "تحد جميل"

وصف مدرب إسبانيا لويس انريكي المواجهة المرتقبة ضد ألمانيا في دور المجموعات في مونديال قطر 2022 بكرة القدم بـ"التحدّي الجميل" لفريقه.

وقال انريكي "ضد ألمانيا، ستكون مواجهة كبيرة، وستكون جميع مباريات المجموعة قوية. الآن يتعين علينا البدء بدراسة منتخبات مجموعتنا" علما بانها تضم ايضا اليابان والمتاهل من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا.

مادة اعلانية

واضاف انريكي الذي قاد منتخب بلاده الى نصف نهائي كأس اوروبا الصيف الماضي، والى نهائي دوري الامم في اكتوبر الماضي "نعرف منتخب المانيا بطريقة جيدة والعكس صحيح. ما يمنحنا الثقة أننا على رأس المجموعة بفضل كل ما حققناه في السنوات الاخيرة وبالتالي سيكون التحدي جميلا، سنجعل من الصعوبة اللعب في مواجهتنا".

اما المدير الرياضي في الاتحاد الاسباني خوسيه فرانسيسكو مولينا فاعتبر بان منتخب بلاده لا يخاف من مواجهة المانيا بقوله "لا وجود للخوف. الصعوبة موجودة بطبيعة الحال لكن ذلك لا يمنعنا من وضع ثقتنا بمدربنا ولاعبينا".

وتابع "لدينا الثقة لخوض مونديال جيد، سنحاول ان نقدم كرة قدم جميلة والفوز".

والتقت إسبانيا أربع مرات مع المانيا في كاس العالم، أبرزها في نصف نهائي 2010، عندما تغلبت عليها 1-صفر في دوربان الجنوب افريقية في طريقها الى اللقب الوحيد في تاريخها.

وكانت أول مواجهة في الدور الأول عام 1966 وفازت ألمانيا 2-1 في برمنغهام، ثم كررت الفوز عينه 2-1 في الدور الثاني عام 1982 في مدريد، قل أن يتعادلا 1-1 في شيكاغو الأميركية عام 1994.