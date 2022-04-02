ريال مدريد يتعافى من "الكلاسيكو".. ويهزم سلتا بصعوبة

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه سلتا فيغو 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيمة هدفي الفوز للنادي الملكي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 18 و69، كما أهدر ضربة جزاء ثالثة، وتكفل نوليتو بتسجيل الهدف الوحيد لسلتا فيغو في الدقيقة 54.

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ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

ومرت الدقائق الأولى من المباراة دون أي خطورة على المرميين مع ميل الأفضلية بشكل نسبي لصالح ريال مدريد الذي استحوذ على مجريات اللعب في منتصف الملعب.

وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة 14 عندما سدد دينيس سواريز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنقذ الموقف بثبات. ورد النادي الملكي بفرصة خطيرة تمثلت في تسديدة قوية من البرازيلي فينيسيوس جونيور من خارج منطقة الجزاء لكن ماتياس ديتورو حارس سلتا فيغو تصدى له ببراعة.

وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء في الدقيقة 18 نتيجة عرقلة نوليتو لإيدير ميليتاو، ليحرز منها كريم بنزيمة هدف التقدم للفريق الضيف. وكاد ياغو اسباس أن يدرك التعادل لسلتا فيغو في الدقيقة 23 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن كورتوا لاذ عن مرماه ببسالة. وكان بنزيمة قريبا من تسجيل الهدف الثاني له وللريال قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول لكن ديتورو وقف له بالمرصاد.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول ألغى الحكم هدفا سجله تياغو غالاردو لسلتا فيغو عبر ضربة رأس وذلك بداعي التسلل. واستأنف ريال مدريد نشاطه الهجومي وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أطلق لوكا مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ديتورو أنقذ مرماه من هدف محقق.

وأدرك سيلتا فيجو التعادل في الدقيقة 54 عندما أرسل خافي جالان تمريرة من الجهة اليسرى قابلها نوليتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.‏ وحصل رودريغو سيلفا على ضربة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 63 ليتقدم بنزيمة لتسديدها لكن تصدى لها حارس سلتا فيغو ببراعة. واحتسب الحكم ضربة جزاء ثالثة للريال حيث سددها كريم بنزيمة بنجاح هذه المرة ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 69. ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة ليخرج الريال فائزا بهدفين مقابل هدف ويحصد ثلاث نقاط غالية.