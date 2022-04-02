لاتسيو يصبح خامساً بنقاط ساسولو

صعد فريق لاتسيو إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على ساسولو 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوزا صعبا لسبيزيا على ضيفه فينيسيا 1 - صفر.
وتقدم لاتسيو بهدفين سجلهما مانويل لاتزاري وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 17 و51 ثم رد ساسولو بهدف وحيد سجله حامد جونيور تراوري في الدقيقة 90.
وارتفع رصيد لاتسيو إلى 52 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام روما وأتالانتا بينما تجمد رصيد ساسولو عند 43 نقطة في المركز التاسع. وظل التعادل السلبي قائما بين سبيزيا وفينيزيا حتى الدقيقة الأخيرة ثم نجح إيمانويل جياسي في خطف هدف الفوز لفريق سبيزيا.
وارتفع رصيد سبيزيا إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.
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