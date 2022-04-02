مدرب وصيف مونديال 2018: لن نقلل من منافسينا

حذر زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، من عدم سهولة المجموعة السادسة التي يتواجد فيها فريقه ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر مؤكدا أن كل المباريات ستكون قوية.
وأوقعت القرعة المنتخب الكرواتي، وصيف النسخة السابقة 2018 في روسيا، إلى جانب منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا.
وقال داليتش في تصريحات إن فريقه سيواجه نظيره المغربي في المباراة الأولى ثم سيواجه بلجيكا وبعدها كندا مشيرا إلى ضرورة عدم التقليل من المنافسين في المجموعة.
وأضاف أن المنتخب البلجيكي كان يتصدر تصنيف (فيفا) للمنتخبات، فيما حقق الفريق الكندي نتائج جيدة في التصفيات، كما أن المغرب يقودها مدرب كبير هو البوسني وحيد خليلوزيتش.
ورغم ذلك فإن داليتش أكد أن فريقه سيهدف إلى المرور من دور المجموعات أولا، والتأهل للأدوار النهائية من البطولة، في سعيه لتحقيق انجاز كبير في المونديال.
وكان المنتخب الكرواتي قد وصل إلى المباراة النهائية في نسخة 2018 في روسيا، حيث خسر بنتيجة 2 - 4 أمام المنتخب الفرنسي.
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