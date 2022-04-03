برباعية ألافيس.. أتلتيكو يتقاسم "الثاني" مع إشبيلية

اقتسم أتلتيكو مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم مع إشبيلية بفضل فوزه الكاسح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 4 - 1 يوم السبت في المرحلة الثلاثين.

وفي مباريات أخرى تغلب ليفانتي على فياريال 2 - صفر كما فاز خيتافي على ريال مايوركا 1 - صفر.

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وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، حسم أتلتيكو فوزه على ألافيس في أخر ربع ساعة.

وتقدم البرتغالي جواو فيليكس بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 11 ثم تعادل غونزالو إسكالانتي لألافيس في الدقيقة 63. وأضاف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 75 ثم سجل فيليكس الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 83. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل سواريز الهدف الثاني له والرابع لأتلتيكو مدريد.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية الوصيف وتوقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الأخير.

وعلى ملعب سيوتات دي فالنسيا سجل خوسي لويس موراليس هدفي ليفانتي في شباك فياريال في الدقيقتين 69 و90. ورفع ليفانتي رصيده بذلك إلى 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بينما تجمد رصيد فياريال عند 45 نقطة في المركز السابع.

وتغلب خيتافي على ريال مايوركا 1 - صفر في وقت سابق اليوم ليرفع خيتافي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر ويتجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويدين خيتافي بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه بورخا مايورال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82. وشهدت المباراة أيضا طرد فرانكو روسو لاعب مايوركا في الدقيقة 64.