توتنهام يهزم نيوكاسل بخماسية ويصبح رابعاً مؤقتاً

تقدم توتنهام هوتسبير إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل أربعة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 5-1 على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.
وضغط توتنهام أغلب فترات الشوط الأول، لكن نيوكاسل تقدم على عكس سير اللعب من ركلة حرة منخفضة نفذها فابيان شار في شباك الحارس هوجو لوريس.
لكن تقدم نيوكاسل لم يستمر سوى أربع دقائق، حيث أدرك بن ديفيز التعادل بضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من سون هيونغ-مين.
وتقدم توتنهام سريعا بعد الاستراحة عن طريق الظهير مات دوهرتي بضربة رأس بعد تمريرة خطيرة من هاري كين، قبل أن يسجل سون الهدف الثالث عقب هجمة مرتدة في الدقيقة 54.
وأشرك نيوكاسل الثنائي جاكوب ميرفي وبرونو غيمارايش لكن توتنهام واصل التألق، وهز البديل ستيفن برغفاين الشباك مرتين.
وبات توتنهام يملك 54 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على جاره أرسنال الذي يستطيع العودة إلى المركز الرابع عندما يواجه كريستال بالاس يوم الاثنين. ويأتي نيوكاسل بالمركز 15 وله 31 نقطة وبفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.
-
"هاتريك" رونالدو يحسم مواجهة توتنهامأحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد يوم ... رياضة عالمية
-
توتنهام يتمسك بحظوظه الأوروبية ويهزم برايتونتمسك توتنهام هوتسبير بآماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا ... رياضة عالمية
-
ثنائية سون تقود توتنهام للفوز على وست هامفاز فريق توتنهام على ضيفه وست هام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت ... رياضة