نائب رئيس برشلونة: صفقة "سبوتيفاي" من الأفضل في العالم

قال جولي غويو نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن صفقة الرعاية التاريخية للنادي الكتالوني مع منصة "سبوتيفاي" السويدية، هي "واحدة من أفضل عقود الرعاية في العالم" بعد أن حصلت على الضوء الأخضر للتنفيذ يوم الأحد.

وفي جلسة استثنائية قام مجلس برشلونة بالموافقة بنسبة 89% لإبرام عقد رعاية منصة البث العملاقة المتخصصة في تقديم خدمات بث الموسيقى والبودكاست مقابل مبلغ مالي ضخم.

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وباعت إدارة برشلونة حقوق تسمية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني للسنوات الـ 12 المقبلة – من بينها 4 سنوات أثناء تجديد الاستاد و8 بعد الانتهاء من العمل.

وسيعرف أحد أكثر الأماكن الرياضية شهرة في العالم باسم "سبوتيفاي كامب نو" كما سيظهر اسم الشركة السويدية على قمصان فريق برشلونة للرجال والسيدات، بدءا من الموسم المقبل 2022 - 2023 وللمواسم الأربعة التالية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الصفقة سوف تدر على برشلونة ما يزيد عن 400 مليون يورو وهو مبلغ من شأنه أن يقوم بحل العديد من المشاكل المالية الضخمة التي يعاني منها النادي الإسباني في الفترة الأخيرة.

وقال غويو: "إنها أفضل صفقة رعاية في تاريخ قميص برشلونة، وواحدة من الأفضل في العالم فيما يتعلق بالقمصان والملعب".

وأكد غويو "إنها صفقة تاريخية لأنها أفضل عقد رعاية لبرشلونة وهي تحالف استراتيجي بين برشلونة وسبوتيفاي، سنقوم بإبراز نادينا للعالم كعلامة تجارية عالمية".

واختتم نائب رئيس برشلونة حديثه قائلا "إنها علامة تجارية حديثة وشابة. لها حاضر ومستقبل. كان الخيار الذي أعطى أكبر قدر من القوة في هذا الوقت (لبرشلونة) ليواصل دوره كرائد عالمي ".