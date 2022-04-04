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إنتر يعبر يوفنتوس في قمة الجولة بجزائية هاكان

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الهدف الوحيد

إنتر يعبر يوفنتوس في قمة الجولة بجزائية هاكان

تورينو - د ب أ

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استعاد إنتر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وعاد للمنافسة بقوة على لقب البطولة هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على مضيفه يوفنتوس يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر (حامل اللقب)، الذي تعادل مع تورينو وفيورنتينا في المرحلتين الماضيتين للبطولة، إلى 63 في المركز الثالث، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف ميلان (المتصدر) ونابولي (الوصيف)، علما بأن الفريق الملقب بـ(الأفاعي) مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 38 لقبا، عند 59 نقطة في المركز الرابع.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم التركي هاكان تشالهانوغلو، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

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