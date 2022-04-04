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برشلونة يعود إلى "الثاني" بفوز صعب على إشبيلية

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فرحة الهدف الوحيد

برشلونة يعود إلى "الثاني" بفوز صعب على إشبيلية

مدريد - د ب أ

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ارتقى برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم ،بفضل فوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيدري غونزاليس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني ، متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ومتفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

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