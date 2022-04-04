برشلونة يعود إلى "الثاني" بفوز صعب على إشبيلية

ارتقى برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم ،بفضل فوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيدري غونزاليس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72.

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الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني ، متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ومتفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد وإشبيلية.