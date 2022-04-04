فان دايك: فان غال سيعيش مونديالاً لا ينسى

أكد فيرجيل فان دايك قائد المنتخب الهولندي يوم الاثنين أنه يأمل في جعل كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الحالي ذكرى لا تُنسى لمدرب المنتخب لويس فان غال الذي أعلن إصابته بسرطان البروستاتا.



وكشف مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر يونايتد السابق البالغ عمره 70 عاما عن إصابته بسرطان البروستاتا في حديثه لبرنامج "أومبرتو" بالتلفزيون الهولندي يوم الأحد لكنه أكد عزمه على البقاء في منصبه.



وقال فان دايك إنه اصيب بصدمة بعد مشاهدة المقابلة التي ذكر فيها المدير المخضرم أنه غالبا ما كان يغادر معسكر المنتخب الوطني ليلا للذهاب إلى المستشفى دون أن يكتشف اللاعبون الأمر حتى الآن.



وأبلغ فان دايك مدافع ليفربول الصحفيين: تواصلت معه بعد المقابلة. ما قاله يوضح الكثير عن شخصيته. قلت له أيضا إنه ربما ليس من هذا النوع من الرجال الذين يحتاجون إلى الكثير من التعاطف، فهذه هي شخصيته.



وواصل: لكني أخبرته أننا بالتأكيد سنكون هناك من أجله كمجموعة كلما احتاج إلينا، ونأمل أن نجعلها كأس عالم لا تُنسى أبدا.



وتلعب هولندا في المجموعة الأولى بجانب قطر البلد المضيف والسنغال والإكوادور.

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