فرايبورغ يطعن ضد بايرن ميونخ بعد مشاركة 12 لاعباً

قرر نادي فرايبورغ الطعن ضد نتيجة المباراة التي خسرها أمام بايرن ميونخ 1 - 4 يوم السبت الماضي بالدوري الألماني لكرة القدم، بعد أن شارك الفريق المنافس بـ12 لاعبا لبضعة ثوان.

وذكر فرايبورغ في بيانه أن قرار الطعن جاء "بعد محادثات مكثفة على مستويات متعددة وتقييم قانوني"، لكن النادي أكد أنه "أصبح في معضلة دون أي ذنب له" حيث لم يكن له أي تأثير على الأحداث التي أحاطت بعملية الاستبدال.

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وأضاف فرايبورغ أن اللوائح القانونية والإجرائية لاتحاد الكرة الألماني "تثقل كاهل النادي غير المتورط مطلقا في هذه الحالة فيما يتعلق بمسؤولية التعامل مع انتهاك واضح للقواعد".

ولعب بايرن ميونخ لعدة ثوان في وجود 12 لاعبا داخل الملعب بعدما أخفق الجناح كينجسلي كومان في مغادرة الملعب أثناء إجراء تبديلين في الدقيقة 86.