كلوب "سعيد" بعدم وصول ليفربول إلى اتفاق مع صلاح

بدا الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي "سعيداً" بسير المفاوضات مع الهداف المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده، وفق ما أفاد الثلاثاء عشية لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية في مطلع الأسبوع الى أن صلاح المرتبط مع "الحمر" حتى عام 2023، قريب من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يبقيه في "أنفيلد" حتى نهاية مسيرته الكروية.

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ورداً على سؤال حول عقد المهاجم البالغ 29 عاماً، قال كلوب الاثنين في مؤتمره الصحافي من لشبونة: أنا سعيد بذلك لأنه لا يوجد شيء جديد يمكن قوله. هذا شيء جيد. الأطراف المعنيّة تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه.

ومنذ وصوله الى "أنفيلد" في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، فرض صلاح نفسه أحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مساهماً بشكل أساسي في قيادة "الحمر" الى لقبهم الأول في الدوري منذ 1990 (موسم 2019-2020) وإلى إحراز دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية (2019)، إضافة الى كأس الرابطة المحلية هذا الموسم.

ويواصل المصري تألقه هذا الموسم بتصدره ترتيب الهدافين بعشرين هدفاً حتى الآن أمام زميله البرتغالي دييغو جوتا والمهاجم الكوري الجنوبي لتوتنهام سون هيونغ-مين (14).



وبعد خيبة خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام زميله ماني والمنتخب السنغالي ثم انتهاء حلم التأهل الى مونديال 2022 على يد المنتخب عينه، يمني صلاح النفس بأن يعوض من خلال المساهمة بقيادة ليفربول الى رباعية تاريخية كونه لا يتخلف في الدوري سوى بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي سيكون خصمه السبت المقبل في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية أيضاً.