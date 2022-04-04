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مبابي: عندما أتخذ قراري سأعلن عنه

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النجم الفرنسي

مبابي: عندما أتخذ قراري سأعلن عنه

باريس - فرانس برس

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أكّد نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في كرة القدم كيليان مبابي بأنه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبله، في تصريحات أدلى بها بعد تألقه في مباراة فريقه ضد لوريان التي انتهت بفوزه 5-1 بتسجيله هدفين وصناعته لاثنين في الدوري الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، لكن مبابي كشف بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

وقال مبابي بعد المباراة ضد لوريان "لم أتخذ قراري بعد، أنا أفكر بالموضوع، ثمة عناصر جديدة والعديد من العوامل. لا أريد أن أكون مخطئا".

وأضاف "أدرك أن الأمر (اتخاذ القرار) قد يكون تأخر بالنسبة إلى البعض، لكننا نتكلم بهذا الموضوع بشكل يومي".

وأوضح "لو اتخذت قراري لكنت أعلنته. لست مجبرا على توضيح خياراتي لأحد، إنه خيار شخصي. لو اتخذت قراري لكنت أعلنته وتمسكت به".

ومنذ بداية يناير أصبح مبابي الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده حراً في التوصل إلى اتفاق مع نادٍ آخر على عقد يبدأ في يوليو.

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