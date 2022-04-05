إصابة الحوض تهدد بإنهاء موسم الأرجنتيني باريديس

يعاني الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، من إصابة في أسفل الحوض، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من محيطه الثلاثاء، ومن المحتمل أن يكون موسمه قد انتهى.



وذكر المصدر أن باريديس "يعاني منذ أيام من آلام في أسفل الحوض، ولم يُتخذ بعد قرار إجراء جراحة من عدمه".



وكان صاحب الـ27 عامًا خرج قبل انتهاء الشوط الاول من المباراة ضد لوريان الأحد الماضي في المرحلة الثلاثين من الدوري التي فاز بها سان جيرمان 5-1.



وسيغيب باريديس الذي وصل الى العاصمة الفرنسية في يناير 2019 ويمتد عقده حتى يونيو 2023 عن الكلاسيكو ضد مرسيليا في 17 الشهر الحالي على ملعب "بارك دي برانس"، علمًا أنه شارك في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم.

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