إصابة تيرني تعرقل آمال أرسنال في التأهل لـ "الأبطال"

تلقت آمال فريق أرسنال الإنجليزي في حجز مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة موجعة، وسط توقعات بشأن إمكانية غياب ظهير أيسر الفريق كيران تيرني عن الفترة الباقية من الموسم بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي الاسكتلندي، يحتاج لإجراء جراحة في ركبته اليسرى، بعد عرضه على متخصص يوم الثلاثاء، حيث سيتم اتخاذ إجراءات الجراحة في الأيام المقبلة.

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ويأتي غياب تيرني ليكون بمثابة ضربة موجعة بالنسبة لأرسنال، الذي خسر صفر - 3 أمام كريستال بالاس أمس الاثنين، فيما شارك بديله نونو تافاريس في المباراة قبل أن يتم استبداله بين الشوطين.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من الإصابة في التدريبات يوم الخميس الماضي، بعدما عاد من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده اسكتلندا، ومن المنتظر أن يتم مراقبة حالته وتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في يونيو المقبل.

وقال أرسنال في بيان له: "شعر كيران ببعض الألم بعد حصة تدريبية يوم الخميس الماضي 31 مارس، وكشفت الفحوصات والاختبارات أنه تعرض لإصابة في ركبته اليسرى".

وأضاف: "تم إجراء استشارة يوم الثلاثاء، ونتيجة لبعض المناقشات بين كيران وفريقنا الطبي، فقد تقرر أنه بحاجة لعملية جراحية في ركبته، وسيتم ذلك في لندن في الأيام المقبلة".

وتابع البيان: "سيبدأ كيران عملية إعادة التأهيل مباشرة بعد الجراحة، وفي تلك المرحلة سيتم وضع جدول زمني لتعافيه، ورغم ذلك فإنه من المرجح أن كيران سيغيب عن باقي الموسم".

واختتم أرسنال بيانه: "الجميع في النادي سيدعم وسيعمل بجد مع كيران من أجل إعادته في أقرب وقت ممكن إلى الملعب".