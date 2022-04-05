تقديم 350 تذكرة للاجئي أوكرانيا في مباراة منتخب السيدات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، توفير 350 تذكرة للاجئين الأوكرانيين لحضور مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات أمام المنتخب البرتغالي التي تقام يوم السبت المقبل في بيلفيلد.

وقالت مارتينا فوس-تيكلنبيرغ المديرة الفنية للمنتخب الألماني : نأمل أن يحصل الأشخاص الذين فروا على إلهاء ومتعة على الأقل لوقت محدود.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان موضوعا مهما بين صفوف الفريق ، وأكدت : هذا يحركنا بشكل كبير وغير مفهوم لنا كلنا.