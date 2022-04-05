ديفيز يعود إلى بايرن في مباراة فياريال

دخل ألفونسو ديفيز قائمة بايرن ميونخ الألماني التي تستعد لمواجهة فريق فياريال الإسباني الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يمكنه أن يعود للمشاركة في المباريات بعد شفائه من التهاب عضلة القلب.
وقال جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يوم الثلاثاء قبل خوض مباراة الذهاب : سيتواجد ألفونسو ديفيز في قائمة الفريق، ونتائجه الطبية تعني أن حصل على إذن ببدء المباراة.
وأضاف : سنتخذ القرار النهائي على مدار اليوم. بشكل عام، أميل إلى الدفع به مع بداية المباراة.
ولم يلعب ديفيز أي مباراة هذا العام بسبب إصابته بفيروس كورونا ثم مشكلة قلبه ولكنه عاد تدريجيا للتدريبات في الأسابيع الماضية.
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