كريستال بالاس يلقن أرسنال درساً قاسياً

لقن كريستال بالاس ضيفه أرسنال درسا قاسيا وفاز عليه 3 -صفر يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بهدفين حملا توقيع الفرنسي جون فيليب ماتيتا والغاني جوردان آيو في الدقيقتين 16 و24.

مادة اعلانية

وفي الشوط الثاني سجل الإيفواري ويلفريد زاها الهدف الثالث لكريستال من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

ورفع الفوز رصيد كريستال إلى 37 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز الخامس.