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كريستال بالاس يلقن أرسنال درساً قاسياً

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كريستال بالاس أرسنال
بالاس رفع رصيده إلى 37 نقطة

كريستال بالاس يلقن أرسنال درساً قاسياً

لندن - د ب أ

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لقن كريستال بالاس ضيفه أرسنال درسا قاسيا وفاز عليه 3 -صفر يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بهدفين حملا توقيع الفرنسي جون فيليب ماتيتا والغاني جوردان آيو في الدقيقتين 16 و24.

وفي الشوط الثاني سجل الإيفواري ويلفريد زاها الهدف الثالث لكريستال من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

ورفع الفوز رصيد كريستال إلى 37 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز الخامس.

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