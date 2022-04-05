كورتوا يحلم بتحقيق دوري الأبطال

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن "المغامرة مستمرة" معرباً عن رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه الحالي قبل مواجهة فريقه السابق تشيلسي.

ويحل الريال ضيفا على تشيلسي يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في تكرار لمباراة الدور قبل النهائي للعام الماضي، والتي فاز بها فريق تشيلسي، بقيادة المدير الفني توماس توخيل 3 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب قبل أن يتوج الفريق الإنجليزي باللقب.

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ورغم فوزه بالعديد من البطولات طوال مسيرته، فإن دوري أبطال أوروبا هي البطولة الوحيدة التي لم يتوج بلقبها ويهدف الحارس البلجيكي للقيام بشيء ما حيالها هذا الموسم.

وخلال حديثه للموقع الرسمي لريال مدريد قبل مباراة الذهاب في لندن، قال كورتو : فزت بالعديد من الألقاب، ولكن دوري الأبطال هي أكبر بطولة على مستوى الأندية، وأنا لم أفز بها بعد.

وأضاف : سيكون شيئا مميزا بالنسبة لي إذا فزت بها قبل أن أعتزل. مازال لدي الوقت. سأواصل المحاولة لتحقيق أحلامي ودوري أبطال أوروبا أحدها. المغامرة تتواصل.

وحل كورتوا (29 عاماً) وصيفا لنسخة 2014 عندما كان يلعب مع أتلتيكو مدريد، وخسر أمام فريقه الحالي في لشبونة.

وشارك كورتوا في 154 مباراة في كافة المسابقة مع تشيلسي قبل أن ينتقل للريال في 2018، ويأمل الحارس أن يتلقى استقبالا جيدا.

وقال : أتمنى أن تكون عودة سعيدة لستامفورد بريدج. نحن نتنافس الآن. سيريدون الفوز ونفس الأمر ينطبق علي أيضا، لذلك لا أتوقع أي تحية من الجماهير. أتمنى ألا يطلقوا صافرات الاستهجان علي، ولكن لا تعلم.

وأضاف : مستعد لأي كان ما يأتي وسنرى كيف ستسير الأمور. سعيد لأنني سأعود وستكون الجماهير متواجدة في المدرجات لأن العام الماضي عندما واجهناهم الملعب كان خاليا.