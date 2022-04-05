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ميلان يتعثر أمام بولونيا.. ويتصدر

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ميلان بولونيا
ميلان يتصدر بفارق نقطة واحدة عن نابولي

ميلان يتعثر أمام بولونيا.. ويتصدر

ميلان - د ب أ

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أهدر ميلان نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه بولونيا اليوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين .

وعلى ملعب سان سيرو، عجز ميلان عن الوصول لشباك ضيفه بولونيا على مدار شوطي المباراة ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه مع نابولي على اللقب.

وحصد ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 67 نقطة ليستعيد الصدارة لكن بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف مقابل 34 نقطة لبولونيا في المركز الثاني عشر.

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