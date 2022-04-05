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ناغلسمان ينتقد الطعن المقدم من فرايبورغ

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فرايبورغ ناغلسمان بايرن
ناغلسمان خلال المباراة التي كسبها فريقه 4-1

ناغلسمان ينتقد الطعن المقدم من فرايبورغ

ميونخ - د ب أ

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انتقد جوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ تقدم نادي فرايبورغ بطعن ضد نتيجة مباراة الفريقين التي انتهت بفوز بايرن 4 - 1 يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم .

وتقدم فرايبورغ بالطعن بسبب مشاركة بايرن ميونخ بـ 12 لاعبا لثوان، إذ لم يغادر الجناح كينغسلي كومان أرض الملعب في الوقت المطلوب أثناء إجراء تبديلين في الدقيقة 86.
وقال ناجلسمان يوم الثلاثاء : من وجهة نظر شخصية، لا يمكنني فهم ما يفعله فرايبورغ، لأنه ما كان سيسجل هدفين خلال تلك الـ 18 ثانية أو حتى ربما هدف واحد.

وأضاف : أنا شخصيا، ما كنت لأفعل ذلك، لأنني لا أرى أنه من المفترض أن تستغل خطأ طرف ثالث من أجل الحصول على نقاط محتملة بسبب ضغط من الجماهير أو الرعاة.

وكان كومان قد تأخر في الخروج من أرض الملعب، بسبب خطأ، حيث رفع الحكم المساعد لوحة تحمل الرقم القديم لكومان وليس رقمه الحالي (11) وذلك أثناء تقدم بايرن ميونخ 3 - 1.

ومن المفترض الآن أن يتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم قراره بشأن نتيجة المباراة لكن لم يجر تحديد إطار زمني لذلك.
ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني حاليا بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فرايبورغ المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف لايبزغ صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وذلك قبل ست مراحل من نهاية الدوري.

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