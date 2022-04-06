فيران توريس يهدد زميله ديمبلي بـ"الخطف"

أكد المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس على سبيل المزاح أنه مستعد لخطف زميله عثمان ديمبلي من أجل اقناعه في البقاء مع برشلونة، لاسيما في ظل المستوى الذي ظهر به في الآونة الأخيرة، فيما تحدث المدرب تشافي هيرنانديز عن العمل من أجل تمديد عقد الجناح الفرنسي.

ومن المتوقع أن يغادر ديمبلي "كامب نو" الصيف المقبل كلاعب حر بعدما قرر عدم تجديد عقده مع النادي الكاتالوني الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 بعد انتقاله اليه من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو إضافة الى 40 مليوناً كمكافآت.

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ومنذ قدوم تشافي لتولي مهمة الاشراف على الفريق في بداية نوفمبر خلفاً للهولندي المقال من منصبه رونالد كومان، استعاد ديمبلي شيئاً من المستوى الذي كان عليه في دورتموند ولعب دوراً أساسياً في عودة برشلونة من بعيد حتى بات ثانياً بنفس نقاط أتلتيكو مدريد حامل اللقب وإشبيلية (57) وبفارق 12 عن غريمه ريال مدريد المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وأفادت تقارير أن مدير أعمال اللاعب الفرنسي التقى هذا الأسبوع بالمدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني للبحث بإمكانية العودة عن قرار الرحيل وتوقيع عقد جديد مع العملاق الكاتالوني.

وفي مؤتمر صحافي عشية لقاء آينتراخت فرانكفورت في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، قال توريس "سأخطفه من أجل إبقائه" في برشلونة، مضيفاً: إنه يخلق الفارق. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهذا نادٍ عظيم. إنه قراره وأتمنى له الأفضل.

وفي يناير، قال تشافي للجناح الفرنسي إن عليه اتخاذ قراره بشأن تمديد عقده أو الرحيل فوراً عن النادي من أجل تجنب مغادرته في الصيف من دون مقابل، لكن جناح رين السابق لم يجد أي فريق وبقي في "كامب نو".

وفي ظل هذا الواقع، قرر تشافي الاستفادة من وجود ابن الـ24 عاماً من أجل مساعدة الفريق على العودة ومحاولة الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وكان تشافي محقاً في قراره، لأن ديمبلي لعب دوراً أساسياً في عودة النادي الكاتالوني من بعيد بصحبة مجموعة من شبان "بلاوغرانا" والوافد الجديد من أرسنال الإنكليزي الهداف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.