بارتي يزيد متاعب أرسنال مع الإصابات

كشف نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن لاعب الوسط توماس بارتي قد يغيب لفترة عن المباريات بعد إصابته في الفخذ في الهزيمة أمام كريستال بالاس.



وخرج الدولي الغاني مصابا في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها أرسنال 3-صفر يوم الاثنين إذ قال المدرب ميكيل أرتيتا إن اللاعب واجه مشكلة في نفس المنطقة سابقا.



وأضاف أرسنال في بيان : أظهرت الفحوصات إصابة بارتي بمشكلة عضلية في الفخذ الأيمن، وسنواصل تقييم حالته في الأسابيع المقبلة، وخلال هذه الفترة سيحصل أيضا على مزيد من الاستشارات المتخصصة.



وإصابة بارتي ضربة موجعة للنادي المنتمي لشمال لندن والذي فقد ظهيره الأيسر كيران تيرني حتى نهاية الموسم إذ سيخضع الدولي الأسكتلندي لجراحة في ركبته اليسرى.



ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة ويتأخر بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.



وسيستضيف فريق المدرب أرتيتا منافسه برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت.



مادة اعلانية